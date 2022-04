PRF inicia Operação Semana Santa 2022 no DF e Entorno

A ação contará com um reforço de 320 policiais, que estarão presentes nas principais rodovias federais que cortam o DF e Entorno

Operação Semana Santa 2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa a partir de meia-noite desta quinta-feira (14) até domingo (17) no Distrito Federal e Entorno. Durante os quatro dias do feriado, as equipes farão o policiamento e a fiscalização com foco na segurança viária, visando a redução de acidentes de trânsito, e também no combate ao crime.

A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Equipe formada por 320 policiais se revezará no monitoramento dos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes.

Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança (tanto condutor quanto todos os passageiros) serão os principais alvos da fiscalização. O transporte inadequado de crianças, a falta de uso do capacete, o excesso de velocidade e a utilização do telefone celular na condução de veículos também serão fiscalizados durante os quatro dias de operação.

Foto: PRF

Dicas de segurança

Antes de pegar a estrada, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança:

Pneus calibrados e em boas condições de uso, inclusive o pneu estepe;

Faróis, luzes de posição e lanternas traseiras funcionando adequadamente;

Limpador de para-brisa se não estão ressecados.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Dicas para uma viagem segura

O condutor não deve utilizar o celular. Mantenha a máxima atenção na rodovia;

Respeite os limites de velocidade e a distância em relação aos demais veículos;

Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que é possível realizar essa manobra de forma segura;

Descanse bem na noite anterior à viagem;

O condutor e todos os passageiros devem utilizar o cinto de segurança;

Respeite a sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal;

Jamais dirija se consumir bebidas alcoólicas.

