Museu Itinerante de Drogas recebe visitas neste sábado (2)

A ação faz parte da CSP, programa da Secretaria de Segurança Pública que desde quarta-feira (29/9) está na cidade e permanece até domingo (3)

O dia de sábado será marcado por visitas ao Museu Itinerante de Drogas, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O público interessado pode conferir o local das 9h às 14h, o ônibus ficará no estacionamento da Biblioteca Pública do Gama. A ação faz parte da Cidade da Segurança Pública (CSP), programa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que desde quarta-feira (29/9) está na cidade e permanece até domingo (3). As visitas serão orientadas por policiais e terão duração média de dez minutos.

Os protocolos de segurança sanitária deverão ser seguidos durante as visitas. Com entrada de até dez pessoas por vez, será obrigatório o uso de máscara facial e álcool gel nas mãos. As visitas são direcionadas para maiores de 12 anos.

“Não indicamos a visita para menores de 12 anos por conta da linguagem utilizada”, explica o chefe do Centro Piloto de Educação e Prevenção ao Uso de Drogas (Cepud), Wesley Bomfim. “Explicamos o efeito dos entorpecentes, reforçamos os fatores de proteção e risco e os respectivos contextos individuais, familiares e sociais na prevenção ao uso de drogas. Desta forma, crianças acima de 12 anos conseguem absorver melhor o conteúdo.”

Prevenção

Criado há 20 anos, o museu integra a estrutura do Centro Piloto de Educação e Prevenção ao Uso de Drogas e Violências, da Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), localizada no Riacho Fundo II.

Alinhada às diretrizes internacionais sobre a prevenção do uso de drogas, a PCDF trabalha com o objetivo de aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco, a fim de evitar ou retardar o início do uso de drogas.

Outra forma de conhecer o museu é acessando o site do Museu de Drogas para obter informações sobre drogas, visitas e ajuda ao dependente químico e seus familiares.

*Com informações da Agência Brasília