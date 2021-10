Caminhão tomba na Via Estrutural

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF foi acionada para o local

No início da tarde desta sexta-feira (1º), um caminhão de pequeno porte tombou na Via Estrutural, sentido Brasília. Com o impacto do acidente, houve vazamento de combustível e duas pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro dos feridos. O condutor do veículo, Adelmo Eufrásio de 38 anos, se encontrava fora do veículo quando o socorro chegou ao local.

O motorista foi atendido e transportado ao Hospital de Base. Ele estava orientado e apresentava escoriações na mão direita e dor na coluna cervical.

O passageiro, Marcus Vinicius de 28 anos, também estava fora do veículo. Ele foi transportado para o Hospital de Base estável, orientado e se queixava de dores no joelho direito e nas costas.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF foi acionada para o local.