Governo aprova aumento no ingresso da Água Mineral

Entrar no Parque Nacional de Brasília vai ficar mais caro a partir do dia 1º de novembro

Entrar no Parque Nacional de Brasília vai ficar mais caro a partir do dia 1º de novembro. O governo federal, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), aprovou aumento no preço do ingresso do órgão.

O preço vai subir de R$ 29 para R$ 32. Como quem mora no Brasil paga meia-entrada, o valor subirá de R$ 15 para R$ 16. Apenas estrangeiros pagam o valor total.

O aumento não ocorreu apenas no Parque Nacional de Brasília. Outros oito parques espalhados pelo Brasil, como o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, também passou por reajuste no ingresso.

A medida foi publicada nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial da União (DOU).