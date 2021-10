Chove forte em algumas regiões do DF

Previsão de chuva para esta sexta (1º) se confirmou. Também deve chover no fim de semana

A possibilidade de chuva que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou no início do dia se confirmou na hora do almoço. Algumas regiões da capital registraram chuva.

Houve pancadas isoladas em Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Águas Claras, dentre outras regiões. No Recanto das Emas e no Gama, moradores relatam que a chuva foi rápida, mas forte. À noite deve chover mais.

A previsão para o fim de semana é a mesma: sol com poucas nuvens durante a manhã; à tarde e à noite, as nuvens aumentam e a chuva dá o ar da graça.