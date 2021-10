Muro desaba em funcionário de obra em Vicente Pires

Uma máquina da obra, que fica na rua 4-B, próximo ao supermercado Super Bom, bateu no muro, que caiu em cima do homem

Parte de um muro caiu em cima de uma funcionário de uma obra em Vicente Pires. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (21) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

Adenilson, de 41 anos, apresentava ferimentos nos membros inferiores e escoriações pelo corpo. Mesmo consciente e orientado, ele foi encaminhado para a rede hospitalar.

De acordo com testemunhas, uma máquina da obra, que fica na rua 4-B, próximo ao supermercado Super Bom, bateu no muro, que caiu em cima do homem.

Veja fotos: