Vento forte derruba árvore que atinge carros e edificação no Riacho Fundo; veja vídeo

Um acidente causado pela chuva e pelo vento forte ocorreu no Riacho Fundo nesta quinta-feira, 21. Uma árvore caiu no início da tarde em decorrência dos fortes ventos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e nove militares.

Dois veículos e parte de uma edificação foram atingidos, mas ninguém se feriu. A árvore chegou a obstruir a frente de duas oficinas, impedindo o acesso.

Após a chegada da equipe de salvamento do CBMDF, o corte emergencial foi feito liberando o acesso às lojas.