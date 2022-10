Vídeo: Crianças são atingidas por carro no Novo Gama

Imagens flagraram o momento exato que um veículo em certa velocidade surge na esquina e acerta em cheio a bicicleta com os dois garotos

Duas crianças, uma de 11 anos e outra de 13, por volta das 15h em pleno Dia das Crianças, foram atropeladas por um veículo enquanto passavam de bicicleta pela avenida principal do Lago Azul no Novo Gama. Em imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o momento exato em que um veículo em certa velocidade surge na esquina e acerta a bicicleta com os dois garotos.

As crianças estariam na casa de uns amigos e desceram a rua de bicicleta para ir à padaria comprar pão. No meio do caminho, o freio da bicicleta rompeu e os meninos não conseguiram frear a bicicleta no momento em que um veículo trafegava e os atingiu em cheio, de acordo com a mãe de uma das crianças.

As imagens gravadas pelo circuito de segurança de uma casa próxima ao local do acidente flagraram o momento em que a bicicleta desce a rua e um carro se choca com as crianças na esquina. Um homem que estava lavando a calçada na hora do acidente se desespera ao notar que as crianças foram atingidas.

Veículo acerta em cheio crianças em bicicleta no Novo Gama

Apesar do impacto, as crianças não tiveram ferimentos graves e passam bem. De acordo com a mãe do menino de 13 anos, o filho levou três pontos na testa e o menino de 11 anos bateu as costas e levou 3 pontos no joelho.

No local do acidente populares se aglomeraram e demonstraram revolta com a situação. Um homem próximo ao local do acidente, pediu sinalização de trânsito na via.