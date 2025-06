Mulher morre em capotamento na EPNB; CBMDF foi acionado para a ocorrência

Na manhã deste domingo (1º), por volta das 11h20, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma grave ocorrência de capotamento na via marginal à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo à loja Michelin e ao viaduto que dá acesso a Taguatinga Sul.

Duas viaturas de resgate foram mobilizadas para o local. Ao chegarem, os socorristas encontraram um Fiat Siena prata completamente capotado, com as rodas para cima. No interior do automóvel, havia uma mulher presa às ferragens, já sem vida.

A vítima foi identificada como L. S. R. D. O., de 54 anos, condutora do veículo. Segundo os bombeiros, ela apresentava ferimentos graves na cabeça, com intenso sangramento, o que resultou em óbito ainda no local. As lesões foram classificadas como incompatíveis com a vida.

Não foram identificadas outras vítimas no acidente. A área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal para os procedimentos legais.