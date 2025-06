Dia da Mulher oferta serviços diversos ao público feminino do DF nesta segunda (2)

A iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), oferta diversos serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade nesta segunda-feira (2/6), das 8h às 16h, no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco G, Loja 1 – Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O projeto oferece serviços gratuitos com foco na promoção da cidadania, no acolhimento e na defesa dos direitos femininos. Caso seja feriado, as atividades são realizadas no primeiro dia útil subsequente.

Já foram contabilizados mais de 40,5 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são estabelecidas para ampliar a oferta de serviços, adotando uma abordagem mais ampla e integrada para enfrentar os diversos desafios vivenciados pelas mulheres, desde questões de saúde e segurança até o acesso à Justiça e a oportunidades econômicas.

Oportunidades

“A construção conjunta e solidária não apenas reforça a missão institucional de garantir o acesso pleno à Justiça, mas também transforma o atendimento em uma verdadeira porta de recomeço para mulheres que buscam apoio, proteção e novas oportunidades, essencial para que o projeto continue evoluindo e acolhendo mulheres em todos os cantos do DF”, afirma o defensor público-geral, Celestino Chupel .

“A iniciativa é um espaço construído para que as mulheres se sintam seguras, amparadas e incentivadas a recomeçar”, resume a subdefensora pública-geral Emmanuela Saboya, coordenadora do evento. “Unir forças com outras instituições é essencial para que possamos oferecer um atendimento mais completo e humanizado, capaz de transformar realidades.”

A autônoma Sônia Maria dos Santos, de 68 anos, já participou de algumas edições do Dia da Mulher da DPDF e esteve na última ação em busca de diversos serviços. “Vim procurar atendimento jurídico, resolver questões habitacionais e fazer exames médicos”, relatou. “A gente vem com esperança na cor verde, da Defensoria Pública, que tem feito o trabalho de nos enxergar.”

Veja, abaixo, os serviços ofertados

Defensoria Pública

→ Mediação e conciliação

→ Orientação jurídica

→ Iniciais de Família e de Saúde

→ Exames de DNA gratuitos

→ Atendimento psicossocial

Escola Nacional de Acupuntura (Enac)

→ Auriculoterapia

→ Ventosaterapia

Núcleo Judiciário da Mulher (TJDFT)

→ Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher

→ Atendimentos psicossociais de orientação e de sensibilização

→ Materiais informativos voltados para o público do evento

Divisão Integrada de Atendimento à Mulher (senhas limitadas)

→ Apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

→ Emissão de Carteira de Identidade Nacional: turno matutino

Senac

→ Cadastro no Programa Senac – Cursos gratuitos

Senac Beleza (senhas limitadas)

→ Trança: turno matutino

Secretaria de Desenvolvimento Social – Cras Móvel (senhas limitadas)

→ Serviços socioassistenciais

Secretaria da Mulher

→ Entrega de kits e panfletos informativos

→ Orientações a mulheres vítimas de violência

→ Esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIAPN+ e mães atípicas

Codhab

→ Atendimento para regularização e inscrição em programas habitacionais

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet)

→ Vagas de emprego

→ Cesta do trabalhador

→ Atendimento ao empregador

→ Orientação quanto à CTPS Digital

→ Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet-D

→ Seguro-desemprego

→ Orientação profissional

Secretaria da Pessoa com Deficiência

→ Cadastro da pessoa com deficiência

→ Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA)

→ Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência

→ Orientações para a concessão de Passe Livre-PCD

→ Orientações para a concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Instituto Fecomércio

→ Vagas de estágio ou jovem aprendiz para estudantes de ensino médio, técnico e superior (para a efetivação do cadastro, é necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais)

Caixa Econômica Federal

→ Consulta

→ Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS

→ Emissão de boletos

→ Emissão de cartão social, poupança e conta corrente

→ Consulta ao PIS e ao FGTS

→ Renegociação de dívidas

Sesc (senhas limitadas)

→ Mamografia

→ Exame citopatológico

→ Odontologia (limpeza e restauração)

BRB

→ Cadastro no BRB Mobilidade

→ Solicitação e cobrança de segunda via do Cartão Mobilidade

Secretaria de Saúde

→ Multivacinação

Creas Migrantes (senhas limitadas)

→ Atendimento e orientação multilíngue a mulheres migrantes

Escola de Barbeiro Roberto Ramos: turno matutino

→ Corte feminino

→ Corte masculino

→ Barba

Secretaria de Justiça e Cidadania

→ Acolhimento e apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares

Caesb

→ Distribuição de água potável

→ Negociação e renegociação

→ Alteração de titularidade

→ Suspensão de fornecimento e religação

→ Revisão de conta

→ Agendamento de atendimento

Secretaria de Turismo

→ Atendimento para emissão de Carteira do Artesão

Secretaria de Esporte e Lazer – Subsecretaria dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

→ Inscrições para a população vulnerável nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) mais próximos de suas residências

Secretaria de Educação

→ Cartão Creche

→ Cartão Material Escolar

Integracor Medicina Cardiovascular

→ Consulta com médico cardiologista

Neoenergia

→ Esclarecimento de dúvidas

→ Solicitações de serviços

Instituto Corpo e Mente (senhas limitadas)

→ Tratamento de distúrbios físicos e emocionais com reflexologia

Instituto Sabin

→ Distribuição de vouchers para exames laboratoriais

Fios da Diversidade

→ Corte feminino

→ Escova

→ Design de sobrancelhas.

*Com informações da Defensoria Pública do DF