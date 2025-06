Adolescente é apreendido com grande quantidade de drogas no Sol Nascente

Na tarde deste sábado (31), por volta das 15h40, policiais militares do 10º Batalhão da PMDF apreenderam um adolescente de 17 anos por envolvimento com tráfico de drogas na região da SHSN Chácara 192, no Sol Nascente.

A ação teve início após uma denúncia feita por um morador, que levou as equipes da RP30 e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPE 28) até o Conjunto B da chácara, nas proximidades de um ferro-velho.

O jovem foi abordado durante patrulhamento e, com ele, os policiais encontraram uma porção de haxixe.

Os militares realizaram uma busca no interior da residência do menor, localizada em um barraco na mesma região.

No local, foram apreendidos: meio tablete de maconha, 72 gramas de haxixe, 30 gramas de haxixe tipo “dry”, quatro porções de maconha embaladas em sacos do tipo ziplock, R$ 865 em dinheiro, seis balanças de precisão e dois celulares.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.