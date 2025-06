Semana do Meio Ambiente começa com criação de horta comunitária em Ceilândia

Dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com isso, será lançado oficialmente o Circuito Eco Brasil, uma jornada nacional voltada à sustentabilidade, à preservação dos biomas e ao protagonismo das comunidades locais.

O evento de abertura ocorre em Ceilândia, a partir das 9h, no Parque Urbano do Setor O, e contará com diversas atividades abertas ao público. O grande destaque será a implantação de uma horta comunitária, construída com o envolvimento direto da população, instituições locais e parceiros do projeto. A ação inaugura um novo espaço de cultivo coletivo, aprendizado agroecológico e valorização da agricultura sustentável.

Além do plantio, a programação inclui oficinas, ações educativas, atividades culturais e orientações sobre o cuidado contínuo da horta, reforçando a importância da participação popular na proteção do meio ambiente.

Por todo o Brasil

O Circuito Eco Brasil vai percorrer o país ao longo dos próximos 180 dias, com eventos em diversas cidades, promovendo a conscientização ambiental, o respeito à natureza e o fortalecimento da cidadania ecológica. A programação inclui plantio de árvores, seminários, feiras sustentáveis, atividades artísticas e ações de valorização dos biomas brasileiros.

O ponto alto será a Festa dos Biomas, em agosto, no Parque da Cidade, um grande encontro nacional com desfiles temáticos, exposições, gastronomia regional, tendas educativas e atrações culturais para um público estimado em até 50 mil pessoas.

Com o lançamento em Ceilândia, a Semana do Meio Ambiente começa de forma simbólica e concreta: com as mãos na terra, conectando pessoas à natureza e inspirando transformações sustentáveis por todo o Brasil.

Lançamento do Circuito Eco Brasil – Abertura da Semana do Meio Ambiente

· Data: 5 de junho

· Horário: A partir das 9h

· Local: Parque Urbano do Setor O – Ceilândia

· Atividades: Implantação de horta comunitária, oficinas, plantio de mudas, ações culturais e educativas

· Evento gratuito e aberto à comunidade

*Com informações da Administração Regional de Ceilândia