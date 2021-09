“Muito trabalho”, diz administradora sobre Arniqueira

Na manhã desta quinta-feira (30), o secretário de Governo da capital, José Humberto, foi até a cidade, onde assinou duas ordens de serviço

Nesta sexta-feira (1°), a região administrativa de Arniqueira completa dois anos e já se mostra uma das áreas mais promissoras do Distrito Federal. Segundo a administradora da região, Telma Rufino, a prosperidade da cidade vem de apenas um lugar: trabalho. Atualmente, cerca de 46.621 pessoas moram na RA.

“Muito trabalho. Eu e minha equipe não temos horário, então é um trabalho conjunto entre nós, a população da cidade e o Governo do Distrito Federal”, afirmou em entrevista ao Jornal de Brasília.

Na manhã desta quinta-feira (30), o secretário de Governo da capital, José Humberto, representando o governador Ibaneis Rocha (MDB), foi até a cidade, onde assinou duas ordens de serviço. Durante o evento, o secretário afirmou que Arniqueira é uma das melhores regiões administrativas.

“Vocês não sabem da importância de Arniqueira, essa nova região administrativa é uma das melhores avaliadas nas pesquisas com a população”, disse o secretário. As ordens assinadas por Humberto são referentes a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um restaurante comunitário.

Veja a conversa na íntegra:

Jornal de Brasília – O que faz a Arniqueira estar tão bem nas pesquisas?

Telma Rufino – Muito trabalho. Eu e minha equipe não temos horário, então é um trabalho conjunto entre nós, a população da cidade e o Governo do Distrito Federal. Juntando a vontade de trabalhar e a fé em Deus, nós ficamos imbatíveis.

JBr – Quantas pessoas vão ser beneficiadas com a nova UBS?

TR – Além da população de Arniqueiras, a UBS também irá afetar os moradores do Areal, o que somaria cerca de 15 mil pessoas. Atualmente, se nós precisarmos ser atendidos, nós precisamos ir na UBS 5, que fica no Pistão Sul.

JBr – Quais são os próximos projetos?

TR – Para os próximos projetos, nós temos a criação do restaurante comunitário, que vai ficar pronto antes da UBS e que irá beneficiar a população de Arniqueira e do Areal. Também vamos ter uma escola de ensino fundamental e médio, onde o projeto já está sendo analisado pela Secretaria de Educação, e uma feira permanente, que também já tem um projeto pronto. Ainda será construída uma sede para a administração.

Além desses projetos, nós ainda estamos estudando a construção de uma creche e uma mini vila olímpica mais próxima a região do Areal.

Aniversário

Paras as comemorações, a RA terá um mês de muitas festividades. Começando neste domingo (3), a administração irá promover a 2ª Corrida e Caminhada da cidade e um aulão de Cross Training.

Já no dia 9, será realizada uma ação social, cultura e de lazer. No dia 16, ocorrerá o 1° futevôlei aberto e no dia 17 o 1° torneio de vôlei de praia.

Veja a programação completa: