‘Já contratamos 7.000 servidores para a Saúde’, diz Ibaneis

Na manhã desta quinta-feira (29), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da posse dos candidatos para a Secretaria de Saúde da capital. O mandatário afirmou que a pandemia prejudicou o sistema, mas agora o ritmo de retomada está acelerado. “Nós temos a obrigação de contratar profissionais, sejam os concursados ou aqueles temporários. Já contratamos 7000 servidores para a saúde, mas ainda existe uma defasagem”, disse.

De acordo com Ibaneis, quase 400 servidores foram nomeados, além daqueles que prestam serviços temporários. “É um momento de retomada por conta da pandemia. Então estamos reforçando com quase 400 servidores. Eles começam imediatamente nas unidades básicas de saúde. Além dos cirurgiões que vão ajudar nas cirurgias eletivas”.

O governador do DF lembrou que a pandemia colocou a prova a Saúde do DF e as decisões de sua equipe foram fundamentais naquele momento.

“Tivemos problemas seríssimos com a pandemia, decisões difíceis, fechando leitos para os pacientes da Covid, tudo muito difícil. Recebi muitos xingamentos mas tive convicção que estava fazendo o melhor para o DF”, afirmou Ibaneis Rocha.

Para o governador, saúde se faz com três pilares: recursos humanos, insumos e estrutura. “Hoje nós temos um número de aproximadamente 600 equipes médias. São os atendimentos nas UBSs que tiram a fila dos hospitais […] Nos esforçaremos para entregar mais seis UPAs ainda este ano”, prometeu Ibaneis.

Presente na solenidade, o secretário de Saúde, General Pafiadache, lembrou sobre os novos passos da pasta. “Já temos a convocação de mais de 100 médicos. Estamos com processo seletivo de mais agentes comunitários de Saúde […] Precisamos de recursos humanos para avançar”, afirmou.

Gripe

Ibaneis Rocha estava escalado para participar do lançamento do programa Renova- DF, em Arniqueira. Contudo, o governador foi representado pelo secretário de governo, José Humberto.

De acordo com o secretário, Ibaneis amanheceu gripado e não pôde comparecer na solenidade, que ocorreu no dia do segundo aniversário de Arniqueira.

Ao final da posse dos servidores da Saúde, Ibaneis comentou sobre o mal estar que sentiu. “Eu estou tranquilo, tomei remédio e estou passando bem”, disse.