MPDFT investiga funcionários fantasmas e rachadinha na CLDF

Além disso, o MPDFT em parceria com a polícia ainda investiga um possível esquema de rachadinha

Na manhã desta terça-feira (14), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou a operação Melione e cumpriu mandados de busca e apreensão de supostos funcionários fantasmas do deputado distrital Daniel Donizet (PL).

Segundo as investigações, esses funcionários iam até a CLDF, batiam ponto de presença e iam embora. Além disso, o MPDFT, em parceria com a polícia, ainda investiga um possível esquema de rachadinha, ou seja, quando o funcionário devolve parte do salário para o parlamentar.

As equipes estão cumprindo oito mandados entre a própria câmara e outro endereços vinculados ao deputado em Brasília e no Goiás. O objetivo é reunir documentos que comprovem as irregularidades.

As investigações, que se estendem desde 2019, se iniciaram após denúncias sobre os funcionários repassarem parte da remuneração para o parlamentar por meio do chefe de gabinete.

A reportagem tentou contato com a assessoria e com Donizet, mas não obteve resposta.

Mas, na última semana, Donizet chamou atenção na casa por outro motivo. Na última quarta-feira (08), o deputado levou o próprio cachorro à câmara. A entrada de animais de pequeno porte foi permitida um dia antes.