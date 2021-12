“Eu estou bastante tranquilo”, afirma Ibaneis Rocha sobre eleições de 2022

“Vai ser uma eleição disputada, como sempre, mas nós temos bons parceiros e vamos fazer uma boa caminhada”, afirmou o governador

Elisa Costa e Ana Luiza Duarte

[email protected]

Durante o anúncio da construção da nova sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha afirmou estar tranquilo quanto as eleições do ano que vem. “Vai ser uma eleição disputada, como sempre, mas nós temos bons parceiros e vamos fazer uma boa caminhada”, afirmou o governador.

O governador ainda apresentou, durante o evento que teve início às 17h desta segunda-feira (13), a previsão do início do projeto que cria um prédio próprio para o CNMP. “Está na hora do Conselho Nacional do Ministério Público ter o seu lugar”, declarou Ibaneis. O governador ainda reafirmou o papel do Distrito Federal de localizar e entregar o terreno.

De acordo com Ibaneis, ainda o projeto de um prédio próprio para a sede do Conselho Nacional de Justiça também está sendo estudado. “Não houve o pedido, mas nós sabemos que eles tem a intenção de ter uma sede própria estamos tentando localizar esse terreno”, afirmou Rocha.

O governador ainda falou sobre os planos de utilizar o Setor de Embaixadas Norte para a construção de outras sedes, além da construção de novas embaixadas. “É uma área bastante nobre aqui no Distrito Federal que durante muitos anos ficou abandonada”, disse. “Chegou a hora de desenvolver aquela região norte também. Nós estamos direcionando esses terrenos que estão sendo pedidos para essa área. Queremos expandir também com algumas embaixadas que tem nos procurado”, concluiu o governador.