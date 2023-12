Motorista fica presa em carro após colidir com poste de energia

Até o momento, a empresa Neoenergia Distribuição Brasília havia chegado no local para desligar a rede elétrica para, apenas assim, a motorista ser retirada do veículo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) atendeu, no início da tarde deste domingo (31), um acidente em que o carro colidiu com um poste de energia na rua 10 de Vicente Pires.

Até o momento de publicação desta reportagem, a empresa Neoenergia Distribuição Brasília havia chegado no local para desligar a rede elétrica para, apenas assim, a motorista ser retirada do veículo.

