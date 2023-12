Capotamento na Via Estrutural resulta em uma vítima

Na manhã deste domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na Via Estrutural – Estrada Parque Ceilândia (EPCL), sentido Brasília, próximo ao Home Center Castelo Forte. Foram empregadas três viaturas. No local, às margens da pista, os agentes encontraram um FORD/KA de cor prata, com duas pessoas que já se encontravam fora do veículo. O senhor W.;F.A. de 34 anos, condutor do veículo, foi atendido e avaliado, apresentava dor e escoriações na cabeça, dor e deformidade no braço esquerdo, escoriações no braço direito, queixa de dor na cervical, transportado consciente, orientado e estável ao IHBB – Instituto Hospital de Base de Brasília. O senhor A.J.F. de 31 anos, passageiro do veículo, foi atendido, apresentava apenas escoriações, estava consciente, orientado e estável. Recusou ser transportado ao hospital e permaneceu no local. A faixa da direita foi interditada. A BPRV-PMDF ficou responsável pelo local.