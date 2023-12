Carro pega fogo na EPTG

O motorista e os dois passageiros conseguiram sair do carro e não se feriram. Os bombeiros realizaram o combate do fogo com água

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde deste domingo (31), um carro que pegou fogo na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo no acostamento completamente coberto por chamas. No momento do acidente, o motorista trabalhava como motorista de aplicativo.

Veja o vídeo:

O motorista e os dois passageiros conseguiram sair do carro e não se feriram. Os bombeiros realizaram o combate do fogo com água.

Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que impactou no trânsito. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para supervisionar do local.