Motorista fica gravemente ferido em acidente entre ônibus e carro

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus, na tarde desta sexta-feira (20), na Vila São José, em Brazlândia.

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe atendeu o motorista do carro, identificado apenas como M.A.A.S, de 23 anos, que apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de dores na região da cervical.

Ainda que consciente, o homem estava desorientado e instável. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Brazlândia. Não houveram feridos no ônibus.

O CBMDF afirma que não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local.