Casamento Comunitário terá 8ª edição no Pontão do Lago Sul

Serão contemplados 50 casais que desejam oficializar a união. Para participar, é preciso levar, no ato da inscrição, a documentação especificada

Um dos cartões-postais do Distrito Federal, local onde noivas e casais fazem ensaios fotográficos, o Pontão do Lago Sul será palco da oitava edição do Casamento Comunitário, projeto da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus). Pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 27 deste mês, e a cerimônia está marcada para 3 de dezembro.

Serão contemplados 50 casais que desejam oficializar a união. Para participar, é preciso levar, no ato da inscrição, a documentação especificada no Edital n° 09, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Ter o Pontão do Lago Sul como local da cerimônia do Casamento Comunitário é inovar”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Essa decisão é uma conquista e deixará ainda mais especial a história dos casais que vão selar o início de vida em comum e também a de todos os convidados que estarão presentes. Essa ação vai além da organização dos trâmites cartoriais, porque é uma política pública de fortalecimento das famílias e realização do desejo de muitos casais.”

De 2020 até 2022, foram realizadas sete edições, abrangendo 264 casais. Entre os requisitos para participar, estão ser hipossuficiente, ter idade mínima de 18 anos e não possuir impedimento legal para casar-se, nos termos do artigo 1.521 do Código Civil.

Os casais serão selecionados por ordem cronológica de inscrição, das 9h às 16h30, na Praça dos Direitos de Ceilândia (QNN 13, Ceilândia Norte), no posto Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto, na Praça dos Direitos do Itapoã (Quadra 203, Del Lago II) e na Estação Cidadania do Recanto das Emas (Quadra 113, Lote 9).

O Casamento Comunitário de 2023 tem cinco etapas: inscrição, análise das documentações, divulgação do resultado, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento. A análise de documentação será feita pela Sejus nos dias 30 e 31. A lista de casais contemplados será divulgada em 1° de novembro.

Mais informações sobre o processo de inscrição podem ser solicitadas à Sejus, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 2244-1347 e 2244-1349.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Sejus

Agência Brasília