Final de semana será de chuva em Brasília

Lúrya Rocha

Após uma semana quente e seca, algumas regiões do Distrito Federal registraram pancadas de chuva nesta sexta-feira (20). Ainda assim, as temperaturas continuaram elevadas, com uma média de 32°C durante a tarde.

Para sábado (21), o tempo tende a seguir da mesma forma com formações de nuvens pela manhã, mas com chuvas um pouco mais intensas e duradouras. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 33°C. Já a umidade pode variar bastante a depender da região, mas ficará em torno de 40%.

No domingo (22), a tendência de chuva é a mesma, mas a temperatura passa a ter uma mínima de 22°C e máxima de 32°C. Ainda há a probabilidade de alta na umidade do ar. E fiquem de olho no céu porque nesse fim de semana tem grandes chances de serem vistos arco-íris!

Na próxima semana, a previsão é que comece quente e sem chuvas. A segunda-feira (23) será de sol com poucas nuvens, com mínima será de 22°C e a máxima de 34°C. Mas logo na terça-feira (24) a chuva volta a aparecer mesmo com o calor de 35º previsto.

No decorrer da semana, a partir de quarta-feira (25), o volume de chuva se intensifica e pode ocorrer a qualquer momento do dia, as temperaturas começam a baixar novamente com média de 31ºC.

O próximo final de semana terá mínima de 20°C e máxima de 33°C com probabilidade de chuva e umidade mais alta.

*Texto escrito com dados retirados do site Climatempo