Motorista desorientado perde controle e colide com mureta na BR 020

Um motorista colidiu o carro com uma mureta na BR 020. Fotos do acidente mostram o carro bastante danificado, indicando que a batida aconteceu em alta velocidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro no local neste sábado (02), por volta das 23h.

Apesar de não poder constatar se o homem estava bêbado, já que o CBMDF não realiza teste de alcoolemia, realizando apenas pelo Detran ou pela Polícia Militar, a equipe de socorro constatou que o homem estava ‘desorientado’, fato que pode ter contribuído com o ocorrido.

“A vítima estava desorientada, podemos afirmar apenas que ele estava desorientado”, afirma o tenente Renato Augusto.

O homem foi levado ao hospital por uma viatura do SAMU.