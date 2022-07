Caminhão que carregava cimento capota e motorista fica preso as ferragens no DF

O veículo, um VW/23220 de cor branca, capotou dentro de uma rotatória. O motorista estava inconsciente e com dificuldades para respirar

Um caminhão, que carregava sacos de cimento, capotou no Setor Leste do Gama na noite deste sábado (02). O condutor, de 49 anos, estava preso as ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na cena.

O veículo, um VW/23220 de cor branca, capotou dentro de uma rotatória. O motorista estava inconsciente e com dificuldades para respirar, ele ficou prensado dentro da cabine.

As equipes de socorro do CBMDF iniciaram os procedimentos de desencarceramento e salvamento ao condutor. A vítima foi desencarcerada e extraída das ferragens em PCR – Parada Cardiorrespiratória.

Feita a RCP – Reanimação Cardiopulmonar- e revertida a PCR, o homem foi transportado em estado grave para o HRG – Hospital Regional do Gama.

O trânsito no local foi interrompido para realização do socorro e o local ficou sob a guarda da Polícia Militar do DF (PMDF).