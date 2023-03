Motorista de embarcação teria abusado de duas crianças no Lago Sul

O piloto foi preso no último fim de semana após abusar de uma criança de apenas 04 anos. Um menino de apenas 05 também teria sido vítima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no último domingo (18), um condutor de embarcações náuticas após suspeita de abusar de uma criança de apenas 04 anos, enquanto fazia um passeio no Pontão do Lago Sul.

O passeio ocorreu no sábado (19) e, segundo as investigações, o condutor se aproveitou do pedido da criança para pilotar o barco e a colocou em seu colo, momento em que ele teria pegado nas genitais da vítima.

Ao chegar em casa, a criança narrou o ocorrido para sua mãe e sua avó. E disse que estava com dor nas genitais. A família registrou ocorrência policial na 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

A criança foi ouvida em depoimento especial, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, o autor foi preso.

Ainda neste domingo (19), outra vítima do abusador denunciou o caso à PCDF. A vítima, um menino de 05 anos, é de Belo Horizonte e teria sofrido o abuso também enquanto fazia um passeio de lancha no Pontão do Lago Sul, no dia 31 de janeiro deste ano.

Segundo o delegado Maurício Iacozzilli da 10ª DP, a família não tinha registrado a ocorrência, porém com a repercussão do caso deste sábado (18), procuraram uma advogada do DF e noticiaram os fatos.

Além da prisão em flagrante, o autor também irá responder pelo caso do dia 31 de janeiro deste ano. Após os procedimentos legais, o autor foi encaminhado à carceragem da PCDF, e permanece à disposição do Poder Judiciário, onde aguardará por audiência de custódia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PCDF deixa o alerta para as famílias sempre estarem atentas às suas crianças, a fim de evitar que pedófilos e abusadores se aproveitem de sua inocência.