8kg de maconha são apreendidos em Vicente Pires

Na manhã deste domingo (19), por volta das 11h, um homem foi preso após ser flagrado com cerca de 8kg de maconha em Vicente Pires. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (GTOp 22) receberam uma denúncia informando que ele estava vendendo os entorpecentes na Rua 10A.

Os policiais foram até o local e encontraram um homem com as mesmas características da denúncia. Ele estava saindo de uma casa de carro.

Na abordagem, foi localizado um tijolo de maconha. Na casa do homem, tinham outros seis tijolos e uma balança de precisão. O detido foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.