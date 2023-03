Casal é preso por tráfico de drogas em Sobradinho

Os criminosos até tentaram se desvencilhar da mochila com diferentes tipos de drogas, mas os policiais a encontraram

Em patrulhamento na noite de ontem (18) na Vila Rabelo, em Sobradinho, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu duas pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Era noite quando policiais do 13º Batalhão visualizaram um veículo que circulava com os faróis apagados. Ao passar ao lado do veículo, a equipe percebeu que o motorista ficou muito nervoso e acelerou. As equipes seguiram acompanhando o carro suspeito e, ao chegar perto de uma esquina, o passageiro deste automóvel jogou um objeto pela janela do carro.

A abordagem foi feita, mas dentro do veículo não foi encontrado nada ilícito. Dentro da bolsa da passageira, entretanto, foi encontrado um dichavador com um pedaço de maconha dentro, além de duas pontas de cigarro com a substância.

Os policiais então retornaram até a esquina para localizar o objeto jogado, e foi encontrada uma bolsa preta com dois pedaços grandes de maconha e vários invólucros com cocaína, além de três comprimidos de ecstasy, pedras de crack e uma balança de precisão.

O motorista disse que tentou fugir por não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Mas depois de ver que os policiais encontraram a bolsa arremessada do carro, ele assumiu a propriedade e disse que estava comercializando os entorpecentes.

Também foram encontrados R$ 907 em espécie. O motorista e sua namorada foram conduzidos para a 13ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.