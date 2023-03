GTOP 29 recupera bicicleta furtada em Santa Maria

O indivíduo que estava com a bicicleta furtada foi detido e encaminhado à delegacia para as providências legais

O Grupo Tático Operacional (GTOP) 29 da Polícia Militar do Distrito Federal recuperou uma bicicleta de alto valor que havia sido furtada em Santa Maria no último dia 11 de março. A ação aconteceu durante uma abordagem na BR-290, e contou com o apoio da equipe Águia 29.

De acordo com informações da PMDF, a bicicleta recuperada tem um alto valor estimado, e será devolvida ao seu proprietário. O indivíduo que estava com a bicicleta furtada foi detido e encaminhado à delegacia para as providências legais.

Em nota, a PMDF disse que segue atuando para garantir a segurança e a tranquilidade da população do Distrito Federal, e conta com o apoio da sociedade para denúncias e informações que possam ajudar no combate à criminalidade.