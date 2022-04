Motorista bêbada causa acidente, tenta fugir e acaba presa no DF

A condutora, que estava com a CNH vencida desde 2019, foi autuada em flagrante na 21º Delegacia

Uma motorista bêbada, de 44 anos, causou um acidente próximo às floriculturas no Núcleo Bandeirante e tentou fugir, no fim deste sábado (09). A mulher acabou presa por policiais militares do 25º Batalhão.

O motorista do carro atingido informou os policiais de que um Onix colidiu com seu carro e fugiu do local do acidente, sentido Plano Piloto, pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA).

Os militares localizaram o veículo ainda na EPIA e ordenaram a sua parada com sinais luminosos e sonoros acionados, porém a motorista não parou. Na marginal do Setor de Postos e Motéis na Candangolândia, a mulher bateu no meio-fio e parou.

Durante a abordagem, os militares notaram latas de cerveja vazias no interior do veículo e os sinais de embriaguez apresentados pela motorista.

A mulher se recusou a realizar o teste do bafômetro. Com base nas evidências, foi confeccionado o auto de constatação da embriaguez e os autos de infrações pertinentes. A condutora, que estava com a CNH vencida desde 2019, foi autuada em flagrante na 21º Delegacia.