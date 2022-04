Veículo capota, derruba poste e interdita tesourinha no DF

Os Bombeiros gerenciaram os riscos envolvendo combustível e energia elétrica. A via foi interditada para o atendimento da emergência

Um capotamento aconteceu no Distrito Federal na manhã deste domingo (10), e deixou a alça da tesourinha que fornece acesso à Ponte do Bragueto interditada. O acidente derrubou um poste de iluminação pública e espalhou combustível na via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chamado para prestar o socorro, a condutora, de 43 anos, contou que perdeu o controle do veículo no momento em que fazia o contorno da tesourinha, o carro colidiu com o poste de iluminação pública na lateral da via e tombou, derramando combustível pelo local.

Felizmente, a condutora do Citroen C3 vermelho está bem. Foi atendida pelos socorristas e não necessitou de transporte para o hospital. Conforme o CBMDF, quando as equipes chegaram ao local, a mulher já se encontrava fora do veículo, pois foi retirada por populares.

Os Bombeiros gerenciaram os riscos envolvendo combustível e energia elétrica. A via foi interditada para o atendimento da emergência e o Detran foi acionado para o local. Veja: