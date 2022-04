Emprego à vista para quem tem nível médio

A maioria das oportunidades é para quem tem nível médio de escolaridade, um total de 193

Nesta segunda-feira (11), 308 vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Os interessados em concorrer a qualquer uma delas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

A maioria das oportunidades é para quem tem nível médio de escolaridade, um total de 193. As profissões com mais vagas são operador de caixa (25), auxiliar de barman (20), auxiliar de cozinha (20), barman (20), cozinheiro (20), fiscal de prevenção de perdas (20) e analista de crédito (10). Os salários ficam entre R$ 1.212 e R$ 1.308,96, mais benefícios.

As oportunidades que não exigem escolaridade ou pedem apenas profissionais de nível fundamental somam 104. A ocupação com maior número de vagas é a de ajudante de carga e descarga, com 20 oportunidades, e salário de R$ 1.218,22, mais benefícios. Em seguida, a de açougueiro, com 17 vagas e remuneração de R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Para quem tem nível superior, são 11 oportunidades: laboratorista industrial (1), para quem tem formação em química; engenheiro elétrico (1) e engenheiro civil (1); auxiliar de estoque (3), para quem tem curso superior de logística; e analista de sistemas (5), para os formados em tecnologia da informação. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 1.969,88, mais benefícios.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar, numa agência do trabalhador ou no app Sine Fácil, para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília