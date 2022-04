Inaugurada a duplicação da via do Hípica Hall

A obra incluiu a execução de serviços de pavimentação, implantação de meios-fios e sinalização horizontal e vertical

A duplicação da pista do Hípica Hall doi inaugurada, neste domingo (10), pelo vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto. O local, que fica localizado no Setor Policial Sul, recebe diariamente cerca de seis mil veículos.

A via, com extensão de 850 metros, permite acesso à Sociedade Hípica de Brasília, à futura estação do veículo leve sobre trilhos (VLT) e à Estrada Parque Guará (EPGU). Foram investidos R$ 800 mil, recursos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). A obra incluiu a execução de serviços de pavimentação, implantação de meios-fios e sinalização horizontal e vertical.

“Há vinte anos pediram e somente o governador Ibaneis Rocha foi capaz de atender essa demanda. Ele determinou à Novacap que fizesse essa pista, para proporcionar mais fluidez e segurança no trânsito na região”, ressaltou Paco Britto.

Presidente da Novacap, Fernando Leite explicou a importância da obra. “Estamos sempre zelando por Brasília e ouvindo a demanda dos moradores. A obra, feita por 40 trabalhadores da Novacap, desafogará trânsito na região e, consequentemente, reduzirá o número de acidentes”, destaca Fernando Leite. “Começamos a obra em novembro. Só não ficou pronta antes por conta das chuvas”, completou.

Culto

Após a inauguração, o governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha se juntaram ao vice-governador, Paco Brito, e à sua esposa, Ana Paula Hoff, para celebrar, na Comunidade das Nações Hípica Hall, culto da família. O pastor JB Carvalho abençoou os dois casais e fez uma oração, desejando prosperidade, serenidade e um futuro ainda melhor a eles, ao Distrito Federal e ao Brasil.

*Com informações de Petronilo Oliveira, da Agência Brasília