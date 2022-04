Engavetamento de veículos na Asa Norte deixa uma pessoa presa às ferragens

Segundo o CBMDF, acionado para prestar socorro, dos veículos envolvidos, apenas dois permaneceram na cena. O restante escapou do local

Um engavetamento entre quatro veículos, na Asa Norte, deixou uma pessoa presa às ferragens e causou transtorno no trânsito no Eixinho W, altura da 116 Norte, na tarde deste domingo (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), acionado para prestar socorro, dos veículos envolvidos, apenas dois permaneceram na cena. O restante escapou do local.

Ainda conforme o CBMDF, um dos carros envolvidos foi um Toyota Etios cinza, conduzido por uma jovem identificada como J. M. L, de 19 anos, que não se feriu. O passageiro, um homem de 27 anos identificado como P.A.C.F, no entanto, precisou ser atendido.

Ele foi resgatado do interior do carro com fortes dores na coluna cervical. Após a retirada, foi atendido pela equipe de socorristas e transportado ao Hospital Santa Lúcia Norte. O carro sofreu um forte impacto na dianteira e traseira.

Outro veículo danificado no acidente foi um Jeep Renegade branco, dirigido por uma mulher, identificada como M. E. A. O, de 35 anos, que também não se feriu.

Durante o atendimento a via ficou completamente interditada provocando transtorno ao trânsito, vez que, o Eixão tem a circulação veicular interditada aos domingos.

Após o atendimento do CBMDF uma das faixas de rolamento foi liberada. O Detran foi acionado para o local. Veja como ficou a cena: