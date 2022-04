Endereços em três regiões ficam sem energia nesta segunda-feira (11)

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio

Arniqueira, Santa Maria e Gama terão endereços afetados pela interrupção no fornecimento de energia nesta segunda-feira (11). Nestes locais serão feitos, respectivamente, obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida, compactação da rede de baixa tensão e remanejamento de rede.

Em Arniqueira, os trabalhos começam às 8h30 e devem ir até as 16h30. Durante este período, ficam sem energia as chácaras 1 a 16, 19, 131 e 135 do Conjunto 6; e as chácaras 14 do Conjunto 4 e 13 a 16 do Conjunto 5.

Santa Maria receberá os serviços das 8h30 às 16h30, quando ficam sem energia as QRs 210 (conjuntos A ao K), 310 (Conjunto B) e 309 (conjuntos A, B, G, M, N e P).

No Gama, a previsão para o desligamento é no mesmo horário das demais, afetando as chácaras 4 e 10, os residenciais Paraíso e Mansões Paraíso, além do Bosque Imperial, todos no Núcleo Rural Ponte Alta Norte.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília