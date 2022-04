Adolescente é vítima de estupro pelo próprio pai enquanto dormia

Ela vive com a avó, porém foi passar dois dias na casa dos pais. De acordo com a vítima, de 14 anos, o pai e a mãe a embebedaram

Na madrugada desta sexta-feira, 1, uma jovem de 14 anos acordou assustada com o pai em cima dela cometendo o crime de estupro. O caso aconteceu na casa dos pais da adolescente, que vivem na Colônia Agrícola de Samambaia. Nesta manhã, a menina acionou a polícia e o pai foi preso em flagrante.

A vítima mora com a avó, no entanto, foi à casa dos pais para passar dois dias com eles. Conforme relatou aos policiais, o pai e a mãe a embebedaram.

Tanto os irmãos quanto a avó da menina estão a caminho da delegacia para prestarem depoimento.

Os autores do crime foram encaminhados à Delegacia da Estrutural, e a jovem foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de corpo de delito.

Aguarde mais informações.