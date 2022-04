Próximo semestre letivo da UnB será feito de forma presencial

Após uma reunião entre docentes, técnicos administrativos e estudantes da UnB, foi decidido que os universitários voltarão para as salas

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília (CEPE/UnB), aprovou nesta quinta-feira (31), o retorno das atividades feitas de forma “quase totalmente presenciais” na instituição. O próximo semestre acadêmico, que terá início no dia 6 de junho, terá a grande maioria das suas aulas feitas dentro dos quatro campi da UnB.

No pleito, mediado pelo vice-reitor da UnB, Enrique Huelva, e que contou com a participação de professores, técnicos administrativos e estudantes, a progressão das atividades presenciais foram aprovadas com 51 votos favoráveis, 3 contrários e apenas uma abstenção.

De acordo com a nova medida, no próximo semestre, as disciplinas devem ser ofertadas de forma presencial, nos campi da Asa Norte, Planaltina, Ceilândia e Gama. O ensino remoto emergencial, que está em vigor desde março de 2020 devido à pandemia de coronavírus, ainda será utilizado, porém, apenas em exceções em que os professores tenham comorbidades de risco, ou também em situações onde não tenha espaços disponíveis para a realização das aulas.

Será a primeira vez em mais de dois anos que a maioria da comunidade acadêmica irá frequentar presencialmente a UnB. Ao longo de quatro semestres, foi necessário haver um período de adaptação, onde os estudantes tiveram que se acostumar com telas e computadores sendo as suas salas de aula.

A última vez que a maioria dos universitários estiveram dentro das instalações da universidade foi no dia 12 de março de 2020, quando após o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidir adotar as medidas de segurança sanitárias, a UnB optou por cancelar as suas atividades presenciais por tempo indeterminado.

De acordo com o vice-reitor da UnB, Enrique Huelva, metade dos estudantes da UnB irão frequentar as salas de aula pela primeira vez. São cerca de 20 mil estudantes, que em junho serão calouros do primeiro ao quinto semestre, já que não puderam desfrutar da vivência dentro das áreas internas da instituição.

“Tomamos uma decisão tão importante quanto aquela no início da pandemia quando fomos 100% para o ensino remoto emergencial. Hoje, com essa decisão, estamos dando mais um exemplo do nosso compromisso com a sociedade”, comentou Huelva.

Durante a reunião que antecedeu a votação, o vice-reitor comentou que a UnB tinha capacidade para retornar presencialmente, e tinha que fornecer a presencialidade para os estudantes. “Nós podemos voltar, e se nós podemos voltar, nós devemos voltar”, afirmou enfaticamente.

Vale lembrar que durante o ensino presencial, a UnB irá seguir adotando as atuais medidas que impõe para os que frequentam os espaços da instituição. Os estudantes deverão obrigatoriamente utilizar máscaras e também comprovar que receberam as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.

“Se tem outra regra que diz que para vir para a Universidade, o aluno precisa tomar vacina, a gente diz que quem não tomou vacina não poderá fazer aula. No final das contas, a gente estaria fazendo essa privação. Bom, em termos práticos é isso mesmo”, afirmou Madureira.

UnB irá dar assistência aos estudantes

No início da reunião, o professor Índio da Costa afirmou que a UnB foi uma das poucas instituições que conseguiram proteger as bolsas de assistência estudantil, conseguindo até mesmo ampliar estas ações durante a pandemia de covid-19. Para o próximo semestre acadêmico, haverá um auxílio para a compra de máscaras

Em seguida, Costa disse que no próximo semestre presencial, as bolsas de assistência estudantil serão mantidas. Além disso, o docente afirmou que o número de estudantes que serão auxiliados financeiramente irá aumentar ao longo deste ano de 2022, como forma de facilitar a re-adaptação ao ensino feito dentro das salas de aula. “Iremos fazer isso para propiciar o retorno presencial”, enfatizou.