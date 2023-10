Motoqueiro fantasma: suspeito de cometer 12 roubos é preso no Itapoã

Na residência do suspeito, foram encontrados não apenas a moto utilizada nos roubos, mas também as roupas e objetos usados nos crime

Na última quinta-feira (19), a Polícia Civil do Distrito Federal desmantelou uma série de crimes que assolavam a Asa Norte. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, assim como prisão preventiva, no Itapoã, resultando na captura de um homem de 27 anos. Ele era apontado como o temido “motoqueiro fantasma”, autor de doze roubos na área.

O criminoso adotava um padrão consistente em todos os assaltos. Utilizando uma moto, estacionava próximo às vítimas, com o rosto oculto por um capacete, e as ameaçava com uma faca, roubando seus aparelhos celulares. Posteriormente, os dispositivos eram revendidos na internet. Para evitar sua identificação, o suspeito utilizava uma fita isolante para esconder a placa da moto.

No momento da prisão, na residência do suspeito, foram encontrados não apenas a moto utilizada nos roubos, mas também as roupas e objetos usados nos crimes, incluindo capacete, mochila e uma jaqueta com detalhes reluzentes, que ajudaram na identificação do criminoso.

O suspeito confessou parte dos roubos, alegando estar enfrentando dificuldades financeiras. Ele agora está sob custódia na Divisão de Controle e Custódia de Presos da PCDF, aguardando julgamento pelo Poder Judiciário.