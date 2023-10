Jenny Miranda tentou cavar a cova de Cezar Black antes de Rachel Sheherazade

Após a expulsão da jornalista do reality da Record, os internautas resgatam o comportamento problemático de Jenny e apontaram que ela problematizou o comportamento de Cezar Black

A expulsão de Rachel Sheherazade deu o que falar na Fazenda e no mundo das fofoqueiras. Ontem (19), fui até um café em Copa com minhas amigas e elas me contaram que a web já está investigando o comportamento da filha de Gretchen diante dos peões, ressaltando que ela tentou afetar a integridade de Cezar Black em uma discussão entre os dois.

A influenciadora chegou a denunciar Black para a produção após o peão tentar apartar uma briga que aconteceu entre ela e Kally Fonseca. As imagens foram avaliadas e Black saiu ileso dos comentários de Jenny.

“Tudo que vocês fazem no confinamento é observado atentamente pela produção. No caso específico envolvendo a Jenny e o Black, a produção avaliou e não houve nenhuma atitude passível de eliminação”, avisou Adriane Galisteu durante a formação da última roça.