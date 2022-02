Motociclista morre após acidente com ônibus

Já o motociclista Marcos Pereira, de 22 anos, teve um grave ferimento na cabeça e precisou ser reanimado

Na manhã desta quarta-feira (09), um ônibus e uma moto colidiram atrás da Escola Classe 16, no setor sul do Gama.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do ônibus, identificado como Francisco Rodrigues, de 51 anos, não se machucou.

Já o motociclista Marcos Pereira, de 22 anos, teve um grave ferimento na cabeça e precisou ser reanimado. Ele foi atendido pela equipe médica do Resgate Aéreo do CBMDF e uma equipe do SAMU, porém, mesmo tendo sido disponibilizados todos os recursos materiais e de pessoal, após cerca de 50 minutos de manobras de reanimação a vítima não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito confirmado ainda na cena.

O local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não se sabe como foi a dinâmica do acidente.