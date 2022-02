Homem esfaqueia ex-companheira e está foragido no DF

DEAM I divulga imagem de foragido

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM I) está divulgando a imagem do foragido Clebeson Santiago dos Santos, suspeito de cometer tentativa de homicídio contra a companheira, com quem conviveu por oito anos.

Segundo as investigações, Clebeson apresentou comportamento ciumento e possessivo, já tendo agredido física e moralmente a vítima em ocasiões anteriores, porém, a vítima não havia registrado ocorrência contra o ex-companheiro.

Na segunda-feira (7), a vítima saiu com a cunhada e voltou apenas na madrugada de terça-feira (8), por volta de 5h20 da manhã. Após se organizar para dormir, a mulher foi surpreendida pela presença de Clebeson, que entrou no quarto, com uma faca em punho, e partiu para cima da vítima.

O homem desferiu 6 golpes com a faca e fugiu sem concretizar sua intenção de assassinar a vítima. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A polícia investiga o caso e está a procura de Clebeson, que se encontra foragido.