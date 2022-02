Motorista pula de caminhão em movimento no Riacho Fundo I

O homem disse que veículo perdeu freio e que decidiu pular para se salvar

Um motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) após saltar de um caminhão tanque em movimento, no Riacho Fundo I. Ao perceber que o veículo estava sem freio, Everlândio Jerônimo, de 41 anos, saltou do caminhão.

O homem foi levado consciente para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e ferimentos pelo corpo. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (9), às 12h30.

Depois que o motorista saltou, o veículo saiu da pista e foi parar em uma área de Cerrado. Além de Everlândio, não houve feridos.