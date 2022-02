Vídeo: Homem saca arma durante briga de trânsito em Águas Claras

Em um vídeo que está circulando as redes sociais, é possível ver o momento que os jovens são colocados deitados de bruços no gramado

Durante uma briga de trânsito em Águas Claras, um homem não identificado rendeu e apontou uma arma de fogo para dois jovens. O caso aconteceu na rotatória da universidade Unieuro, por volta das 20h40 desta terça-feira (08).

Em um vídeo que está circulando as redes sociais, é possível ver o momento exato que os jovens são colocados deitados de bruços no gramado e o homem grita com eles e chuta um deles.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a discussão teria começado quando o homem foi fechado pelos jovens. Com os carros ainda em movimento o agressor, segundo a dupla, teria pontado a arma para eles e mandado que eles parassem o veículo.

“Não usa a porr# do celular (no trânsito). Você ia fazer eu capotar (o carro). Meu filho está ali dentro”, teria dito. Aos policiais, eles negaram estarem usando o celular e que teriam apenas desviado de um buraco na via.

A dupla de jovens registrou um boletim de ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia, emVicente Pires, mas o caso será investigado pela 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul.

Veja o vídeo: