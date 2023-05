Motociclista ficou ferido após colisão entre veículo de passeio e moto no Lago Norte

Não foi informado sobre a dinâmica do acidente

Na noite dessa terça-feira (9), O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender a um acidente de trânsito na subida do Colorado.

Ao chegar no local, foi encontrado uma moto Yamaha/Fazer de cor azul caída no canteiro central da estrada e o motorista, que aparentava ter cerca de 30 anos e não foi identificado, estava no chão.

A equipe de resgate o atendeu e o levou ao IHBDF com a ajuda da ambulância de suporte avançado do SAMU/DF, devido à suspeita de hemorragia interna, fratura exposta no joelho esquerdo e cortes no pulso. O paciente estava consciente, mas desorientado e potencialmente instável.

O segundo veículo envolvido no acidente era um VW/Jetta branco, era conduzido e ocupado apenas por um motorista, de 40 anos. Os socorristas o avaliaram e constataram que ele não havia sofrido nenhum ferimento.

O local foi deixado sob os cuidados do DER/DF e a perícia da PCDF foi acionada.