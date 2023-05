Opção de um bom presente é o que não falta. Na hora das compras, muitos ficam indecisos sobre como presentear suas mães

Por: Marcos Nailton

A chegada do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (14), é motivo de comemoração para o comércio, a data é considerada uma das mais importantes para o setor no ano pela grande movimentação de vendas. Com diversas opções de presentes nos shoppings, local de escolha de muitos brasilienses, fica até difícil decidir o que comprar para dar a mãe nesse dia tão especial.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF, as preferências dos consumidores na hora de escolher os presentes, são as mais diversas. Iniciando a lista, os produtos mais comprados são roupas (24,3%), seguido por calçados (23%) e cosméticos e perfumes (22,7%). Somados, essas categorias representam 70% das opções de escolha. O estudo mostra ainda, chocolate e trufas (7,5%) de preferência, jóias (6,5%), flores (6,2%), eletrônicos (5,6%), livros (2,5%) e café da manhã (1,7%).

Animada com a data, a babysitter Ana Carolina Alves, 22, disse ao Jornal de Brasília que, neste ano, decidiu dar produtos cosméticos à sua mãe, Mara Oliveira, 48. “Estou olhando perfumes, já rodei várias lojas em busca de uma boa fragrância. Vim ao shopping porque além de ter muitas opções de lojas, os produtos são bons, […] É minha mãe né, ela merece ganhar um bom presente”, brincou a jovem.

A brasiliense conta que a família está se reunindo para realizar um encontro no próximo dia 14. “Já estamos marcando um almoço para o domingo, vários parentes aqui do DF já confirmaram presença, […] Momentos como esse não tem preço, é sempre uma alegria reunir os familiares”, afirmou.

Prima de Ana Carolina, a técnica em enfermagem, Mirian Oliveira, 22, infelizmente passará o domingo distante de sua mãe Meire Jane Oliveira, 42, que atualmente mora na Bahia. Apesar disso, a jovem esteve no estado baiano recentemente, e destacou que de toda forma irá presentear sua genitora.

“Arrumei um jeitinho de enviar por um familiar que vai para a Bahia, não vou conseguir ir por causa do trabalho, mas também não vou deixar passar em branco, […] Vou comprar hoje o presente, pretendo dar um vestido porque é uma peça que ela gosta muito”, alegou.

Já o servidor público, Edson Castro, 34, conta que prefere priorizar os momentos com sua mãe. “Vou levá-la para jantar em um restaurante, passar um tempo a mais conversando com ela”. Porém, ele afirma que o presente não pode faltar, apesar de não saber ainda o que dar a sua genitora.

“Ano passado meus irmãos e eu fizemos um café da manhã super legal, foi um momento assim que me fez lembrar da infância, de quando costumávamos realizar as refeições juntos. Esse ano devo dar flores e comprar uma roupa”, destacou.

Otimismo

Esperançosos com o Dia das Mães, as Organizações PaulOOctávio, que reúnem os estabelecimentos Brasília, JK, Taguatinga e Terraço Shopping, estimam 15% de crescimento nas vendas e um aumento de 10% no número de visitantes. Diretor de shoppings do Grupo PaulOOctávio, Geraldo Mello acredita que a Páscoa a deste ano funcionou como termômetro para receber a data e gerar expectativas positivas para o setor.

“O sucesso de nossas ações mostrou que o consumidor tem usufruído cada vez mais de toda a comodidade e praticidade que os nossos empreendimentos oferecem. Estamos certos de que este é o momento de investirmos em ações promocionais e, por isso, oferecemos promoções especiais para atrair o público e movimentar o comércio do Distrito Federal”, salientou.

Superintendente do centro de compras e experiências do Park Shopping Brasília, Natália Vaz revelou estar otimista com as vendas e presença do público no Dia das Mães. “O Dia das Mães 2023 será memorável para o ParkShopping, que está a caminho dos 40 anos. Fazemos parte da história de mães e filhos da nossa cidade e brindamos com eles essa jornada”, destacou.