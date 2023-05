Cesta básica em abril representou quase 60% do salário mínimo no Distrito Federal

Dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Valor dos 13 alimentos básicos no DF é de R$ 717,09

Por: Marcos Nailton

A cesta básica no Distrito Federal teve o custo de R$ 717,09, no mês de abril deste ano. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados na última semana, que revela um aumento no preço da combinação de alimentos no mês passado.

Segundo o levantamento, o montante representa 59,94% do salário mínimo, maior do que a média do país, de 56,51%. O valor dos itens teve aumento de 3,43%, em comparação ao mês de março. Atualmente, Brasília ocupa a sexta posição das cestas mais caras no ranking de capitais do Brasil.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em abril de 2023, 56,51% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), um levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais. A PNCBA foi implantada em São Paulo em 1959 e, ao longo dos anos, foi ampliada para outras capitais. Hoje, é realizada em 17 Unidades da Federação e permite a comparação de custos dos principais alimentos básicos consumidos pelos brasileiros.

Tempo médio de trabalho

O estudo também aponta que o tempo médio de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica é de 114 horas e 59 minutos. No Distrito Federal, o número está abaixo da média, trabalhadores do DF precisam de 121 horas e 10 minutos.

A Dieese ainda revela que, em abril, o salário necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ter sido de R$ 6.676,11, valor 5,13 vezes o salário mínimo no momento da pesquisa, em abril, de R$ 1.302.

Produtos

Os 13 produtos da cesta básica do Dieese são: açúcar refinado, arroz agulhinha, banana, batata, café em pó, carne bovina de primeira, farinha de trigo, feijão carioquinha, leite integral, manteiga, óleo de soja, pão francês e tomate.

A pesquisa aponta ainda que apenas três das 17 capitais analisadas não tiveram aumento no preço da cesta. Entretanto, alguns alimentos subiram o valor em todas as localidades, a exemplo do feijão carioquinha. No Distrito Federal, o produto que teve um maior aumento no preço foi o leite integral, um aumento de 5,54%, ficando atrás apenas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com variação de 6,64%.

Confira o preço da cesta básica nas 17 capitais brasileiras:

São Paulo: R$ 794,68 Porto Alegre: R$ 783,55 Florianópolis: R$ 769,35 Rio de Janeiro: R$ 750,77 Campo Grande: R$ 737,74 Brasília: R$ 717,09 Goiânia: R$ 704,94 Vitória: R$ 703,90 Curitiba: R$ 694,05 Fortaleza: R$ 669,79 Belo Horizonte: R$ 668,96 Belém: R$ 660,77 Natal: R$ 605,94 Salvador: R$ 585,99 João Pessoa: R$ 585,42 Recife: R$ 582,26 Aracaju: R$ 553,89