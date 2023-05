Patrão tenta matar empregado que se envolveu com sua filha em Sobradinho II

O patrão foi informado de que o funcionário estaria se relacionando com sua filha, e temendo um caso de abuso, tentou matá-lo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou e prendeu um homem de 52 anos, que atirou contra um empregado após ser informado que ele estaria se envolvendo com sua filha, de apenas 14 anos, em Sobradinho II.

O agressor foi flagrado por câmeras de segurança, na tarde da última segunda-feira (08), fugindo do local do crime em Sobradinho, após efetuar três disparos contra a vítima. Segundo as investigações o patrão estava viajando e recebeu a informação de que um de seus funcionários estava tendo relações sexuais com sua própria filha, em sua residência.

O patrão, temendo um caso de abuso sexual, foi até sua casa e flagrou o funcionário com a menor. Em seguida, eles iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas, e então o pai sacou uma arma e disparou contra a vítima. De acordo com a polícia, o jovem foi socorrido em estado grave para o Hospital de Base de Brasília (HBB).

As investigações apontaram que, ao contrário do que se supôs inicialmente, a filha do agressor não havia sido vítima de abusos, e já vinha se relacionando com o funcionário do pai há algum tempo. As equipes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) capturaram o autor dos disparos, além de apreender a arma usada para o crime.

O homem de 52 anos, efetuou 3 disparos contra vítima. Foto: PCDF

O preso irá responder por tentativa de homicídio e por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF, e ficará a disposição do Poder Judiciário.