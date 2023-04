Motociclista fica preso nas ferragens após colisão entre motocicleta e ônibus em Taguatinga

O piloto da moto sofreu um corte na cabeça e suspeita de traumatismo craniano moderado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à uma ocorrência de colisão entre um ônibus e uma motocicleta, frente ao DETRAN na Avenida Elmo Serejo, sentido P. Sul.

Chegando ao local, a equipe encontrou uma motocicleta Honda/CB250 de cor branca, que estava na via e presa no lado esquerdo do para-choque traseiro de um ônibus de transporte urbano, a moto era ocupada apenas pelo piloto, de 26 anos.

O piloto da moto ficou com os pés presos na estrutura do ônibus, ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC), apresentando corte na cabeça e suspeita de traumatismo craniano moderado, com ferimentos contundentes nos pés, estava consciente, desorientado e estável.



No ônibus Mercedez-Benz de cor branca, conduzido por um motorista de 43 anos, não houve vítimas.