Melhorias viárias garantem mais segurança no Itapoã Parque

Tanto os moradores do residencial quanto os cerca de 10 mil motoristas que transitam pelas redondezas podem atestar o quanto a região ficou mais segura

As melhorias realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), no trecho da Estrada Parque Contorno (DF-001), que vai do conjunto Habitacional Itapoã Parque até o balão na Rota do Cavalo, já demonstram resultados, mesmo com apenas 30 dias de conclusão. Desde a última semana de março deste ano, nenhum acidente entre veículos foi registrado no local onde as batidas eram constantes.

Tanto os moradores do residencial quanto os cerca de 10 mil motoristas que transitam pelas redondezas podem atestar o quanto a região ficou mais segura.

Para mudar essa situação, o DER instalou, aproximadamente, 600 metros de barreiras de concreto do tipo New Jersey na área próxima ao conjunto habitacional até o balão na Rota do Cavalo. No serviço, foram utilizadas 119 peças de 4 metros.

O muro foi implantado entre as duas faixas de rolamento para reduzir os acidentes que ocorriam na região devido à imprudência dos motoristas que, para entrar e sair do residencial, cruzavam a rodovia e ignoravam a sinalização que indica a proibição da conversão, por tratar-se de pista simples de mão dupla.

Com a implantação das barreiras, as faixas de rolamento foram estreitadas e, para compensar o espaço ocupado, foi executada uma complementação de aproximadamente um metro na faixa no sentido Paranoá. Com a adequação, as pessoas que saem do Itapoã Parque com destino ao Paranoá dirigem até a Rota do Cavalo, fazem a conversão e voltam.

As adequações, realizadas por meio de administração direta, com maquinário e recursos do órgão, envolveram também a abertura de um acesso de 60 metros para quem trafega no sentido Colorado e que pretende entrar no residencial. Nesta etapa, foram realizados os trabalhos de terraplenagem, imprimação, pavimentação e sinalização horizontal e vertical, além da implantação de uma ondulação e de 140 metros de meio-fio. Foram investidos cerca de R$ 600 mil na obra.

O comerciante Adalberto de Souza, 44 anos, destacou a realização dos serviços que, para ele, passaram a evitar colisões. “Eu moro aqui há seis meses e, antes dessa obra, eu presenciei quatro batidas, mas com a construção desse acesso está mais seguro”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dona de casa Juliana Cortes, 31 anos, também ressaltou a importância da obra: “Eu passo por aqui com muito mais tranquilidade sem temer acidentes. Quem mora nessa região entende o quanto esse acesso já faz total diferença para a população que mora próximo ao Itapoã Parque”.

O superintendente de trânsito do DER, Elcy Ozório, pontuou que, independentemente do número de obras e melhorias executadas pelo departamento, sem a conscientização de toda a população sobre a necessidade de se respeitar as leis, qualquer atitude do poder público não será o bastante.

“Com a finalização destas melhorias na área do Itapoã Parque, conseguimos alcançar o nosso objetivo que é sempre reduzir ao máximo o risco de acidentes e, cada vez mais, proporcionar mais segurança e conforto a todos que circulam por este trecho, porém qualquer obra realizada só tem o efeito desejado e as estatísticas só se manterão nulas se as leis forem respeitadas”, complementou.

*Com informações da Agência Brasília