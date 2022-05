Moradores do residencial do DF Plaza estão apreensivos com a evacuação

Moradores do Condomínio Geral DF Century Plaza estão se mostrando apreensivos com a descoberta de rachaduras em duas pilastras

Moradores do Condomínio Geral DF Century Plaza estão se mostrando apreensivos com a récem descoberta de rachaduras em duas pilastras que sustentam o bloco D.

Os residentes estão conversando entre si para trocar informações sobre como estão lidando com a recém descoberta, muitos estão em dúvidas se saem do apartamento ou não, ou sobre as providências que a incorporadora está tomando para a segurança dos mesmos.

Muitos estão preocupados com a desvalorização de seus imóveis e sentem medos por sua vida, principalmente aqueles que não conseguiram sair de seus apartamentos.

Uma moradora já saiu de seu apartamento e está hospeda em um dos hotéis disponibilizados, afirmou que a hospedagem e o café da manhã estão sendo pagos pela incorporadora, porém a mesma não sabe o que vai fazer com o almoço e a janta, já que não foi informada se outras refeições estarão inclusas.

Outro morador que também saiu de seu apartamento de madrugada e foi para um dos hotéis, reclamou da falta de organização, já o hotel que se hospedou estava lotado, é só possuía um quarto disponível. Em seu apartamento mora 4 pessoas, sendo dois adultos, uma criança e uma idosa, o hotel não possuía cama extra, com isso ele teve que dormir no chão.

Um grupo dos residentes, preferiu solicitar uma quantia de dinheiro, em vez da hospedagem, para poderem escolher onde vão passar o prazo de cinco dias, podendo prorrogar até 30 dias, que a Erbe especulou para repararem a rachadura. Porém essa quantia ainda não caiu, o prazo era pela manhã, porém agora segundo a administração, ele pode cair a qualquer momento dessa quinta-feira, 26.

Moradores de outros blocos estão se questionando do porque apenas o Bloco D foi evacuado. Eles acreditam que se estão evacuando por causa de desabamento, tem que evacuar todo o condomínio, já que a possibilidade de acontecer um efeito dominó é enorme. Se cai um bloco, os outros podem acabar por desabar também.

Acidente no passado

Em dezembro de 2013, o supermercado Walmart, hoje Supermercado Big, que se encontra no terreno vizinho do DF Plaza, teve parte do teto desabado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento se deu por conta de uma sobrecarga em um dos depósitos do supermercado.

O que diz a Defesa Civil