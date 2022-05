Documento revela que rachaduras no DF Plaza são graves

A Erbe Incorporadora 077 Ltda enviou aos morados do Bloco D, um documento para avisar sobre a gravidade das rachaduras

A Erbe Incorporadora 077 Ltda, responsável pelo Condomínio Geral DF Century Plaza, enviou aos morados do Bloco D, um documento para avisar sobre a gravidade das rachaduras descobertas na noite desta quarta-feira, 25.

A incorporadora afirmou, após consulta com especialistas, que o problema constatado no pilar demanda intervenção imediata por parte da Erbe e que, por medida de cautela e precaução, a fim de evitar todo e qualquer risco aos moradores é necessário a evacuação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para que pudesse ser avaliado a gravidade do risco de desabamento.

Após avaliação dos bombeiros, foi comprovado que não havia risco de desabamento, não sendo necessário a evacuação, porém a ERBE recomendou que os moradores do Bloco D se hospedassem em alguns dos hotéis disponibilizados.

O CBMDF manteve duas viaturas no local em caso de alguma eventualidade.

Confira o documento disponibilizado na íntegra

A ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. (“Erbe”), nova denominação de TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.261, 14o andar, Ala B, Vila Gertudes, CEP 04.794-000, incorporadora do Condomínio Geral DF Century Plaza (“Condomínio”) recebeu de maneira informal um comunicado do Condomínio de que foi encontrada uma fissura, no nível do mezanino, no pilar P-37 da Torre D (“Pilar”), na projeção das unidades de final 1 a 9.

A Erbe prontamente acionou sua equipe de assistência técnica para que procedesse à análise do problema identificado no Pilar da estrutura de parte da Torre D do Condomínio. Após uma primeira análise, os engenheiros da Erbe acionaram os mais conceituados e renomados calculistas de estruturas, para análise da origem do problema e dos potenciais riscos à estrutura de parte da Torre D (prumada das unidades de final 1 a 9).

Em reunião realizada nesta tarde na sede da Erbe (25 de maio de 2022), os calculistas concluíram que o problema constatado no Pilar demanda intervenção imediata por parte da Erbe e que, por medida de cautela e precaução, a fim de evitar todo e qualquer risco aos moradores e sua integridade física, é recomendável a evacuação imediata das unidades de final 1 a 9 da Torre D do Condomínio pelos moradores e ocupantes até que as medidas de reforço estrutural sejam concluídas pela Erbe.

Diante das conclusões dos engenheiros especialistas convocados pela Erbe para a análise da questão, a fim de mitigar e prevenir todos os riscos, a Erbe entendeu por bem comunicar a Defesa Civil do Distrito Federal, e providenciar a evacuação imediata de todos os moradores e ocupantes da Torre D do Condomínio, reacomodando-os provisoriamente até que as intervenções necessárias à solução dos problemas sejam concluídas.

Assim, vimos pela presente solicitar a V. Sa. que evacue prontamente a unidade juntamente com seus familiares e demais moradores, levando consigo roupas, documentos, objetos de uso pessoal e automóvel, trancando a unidade e deixando na mesma móveis e equipamentos, a fim de que a evacuação da Torre D seja realizada de maneira tranquila e imediata.

Caso V. Sa. não tenha opções de acomodação, disponibilizamos a partir do presente momento e pelos próximos dias, até que uma solução individual e que atenda às suas necessidades específicas seja encontrada, algum dos hotéis abaixo, nos quais reservamos quartos voltados à reacomodação dos moradores da Torre D:

• Hotel Athos Bulcão Hplus Executive (Endereço: SHN Q. 5 BL D – Asa Norte, Brasília – DF, 70705-000)

• Cullinan Hplus Premium (Endereço: SHN Q. 4 – Brasília, DF, 70297-400)

• Fusion Hplus Express+ (Endereço: Quadra 01, Bloco D, Área especial A, SHN – Asa Norte, DF, 70701-

040)

• Saint Moritz Hplus Express (Endereço: SHN Q. 1 BL B – Asa Norte, Brasília – DF, 70701-000)

• Vision Hplus Express+ (Endereço: Área Especial A, SHN Q. 1 Bloco F – Asa Norte, Brasília – DF, 70701-

000)

A Erbe informa que arcará com os custos necessários à reacomodação temporária dos moradores das unidades da Torre D do Condomínio, até a liberação, pelos calculistas contratados pela Erbe, de seu retorno às unidades.

A Erbe informa, outrossim, que está providenciando com toda a urgência que a medida requer as análises e estudos para concluir o alcance do problema e quais as intervenções necessárias para a sua solução integral e definitiva. Por ora, estima-se que a evacuação deverá se dar por pelo menos 30 (trinta) dias, até que as intervenções necessárias à solução do problema sejam concluídas.

A Erbe informa, por fim, que providenciará às suas expensas todas as obras que se fizerem necessárias à solução do problema da forma mais célere possível.

A Erbe abrirá um canal específico de comunicação para que possamos auxiliá-lo em sua realocação temporária e prestar toda a assistência e informações que se fizerem necessárias. Pedimos que, inicialmente, nos contate por meio do e-mail [email protected] para que possamos atendê-lo e informar os telefones pelos quais se dará seu atendimento definitivo.

Contamos com sua colaboração e pronta evacuação de sua unidade, evitando-se a materialização de quaisquer riscos.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

